Зверев обыграл Макдональда и вышел в 1/8 финала турнира в Майами

В Майами (США) на стадионе «Хард Рок Стэдиум» состоялся матч третьего круга теннисного турнира категории ATP-1000, в котором сошлись 26-летний американец Маккензи Макдональд (51-й номер рейтинга) и представитель Германии 24-летний Александр Зверев (4-й номер рейтинга).



Встреча завершилась победой Зверева в двух сетах – 6:2, 6:2. Продолжительность матча составила 1 час 13 минут.



На счету Зверева восемь эйсов, одна двойная ошибка и 4 из 8 реализованных брейк-пойнтов. У его оппонента – два эйса, одна двойная ошибка и нет удачных брейков.



В 1/8 финала турнира Зверев встретится с австралийским теннисистом Танаси Коккинакисом (97-й номер рейтинга).

Общий призовой фонд турнира в Майами составил $ 8 584 055. Действующим победителем является поляк Хуберт Хуркач.