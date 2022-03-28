Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Зверев обыграл Макдональда и вышел в 1/8 финала турнира в Майами

Зверев обыграл Макдональда и вышел в 1/8 финала турнира в Майами
Комментарии

В Майами (США) на стадионе «Хард Рок Стэдиум» состоялся матч третьего круга теннисного турнира категории ATP-1000, в котором сошлись 26-летний американец Маккензи Макдональд (51-й номер рейтинга) и представитель Германии 24-летний Александр Зверев (4-й номер рейтинга).

Встреча завершилась победой Зверева в двух сетах – 6:2, 6:2. Продолжительность матча составила 1 час 13 минут.

На счету Зверева восемь эйсов, одна двойная ошибка и 4 из 8 реализованных брейк-пойнтов. У его оппонента – два эйса, одна двойная ошибка и нет удачных брейков.

В 1/8 финала турнира Зверев встретится с австралийским теннисистом Танаси Коккинакисом (97-й номер рейтинга).

Общий призовой фонд турнира в Майами составил $ 8 584 055. Действующим победителем является поляк Хуберт Хуркач.

Майами (м). 3-й круг
28 марта 2022, понедельник. 04:10 МСК
Маккензи Макдональд
США
Маккензи Макдональд
М. Макдональд
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		2  
6 		6  
         
Александр Зверев
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022