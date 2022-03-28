Зверев обыграл Макдональда и вышел в 1/8 финала турнира в Майами

В Майами (США) на стадионе «Хард Рок Стэдиум» состоялся матч третьего круга теннисного турнира категории ATP-1000, в котором сошлись 26-летний американец Маккензи Макдональд (51-й номер рейтинга) и представитель Германии 24-летний Александр Зверев (4-й номер рейтинга).
Встреча завершилась победой Зверева в двух сетах – 6:2, 6:2. Продолжительность матча составила 1 час 13 минут.
На счету Зверева восемь эйсов, одна двойная ошибка и 4 из 8 реализованных брейк-пойнтов. У его оппонента – два эйса, одна двойная ошибка и нет удачных брейков.
В 1/8 финала турнира Зверев встретится с австралийским теннисистом Танаси Коккинакисом (97-й номер рейтинга).
Общий призовой фонд турнира в Майами составил $ 8 584 055. Действующим победителем является поляк Хуберт Хуркач.
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