Азаренко объяснила, почему отказалась от продолжения матча на турнире в Майами

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко, занимающая 16-е место в рейтинге WTA, прокомментировала решение досрочно завершить матч 1/16 финала турнира серии WTA-1000 в Майами (США) с чешкой Линдой Фрухвиртовой. Первый сет завершился со счётом 6:2 в пользу чешской теннисистки, а во втором сете при счёте 0:3 Азаренко покинула корт.
«Мне не стоило выходить на корт сегодня. Последние недели были стрессовыми в моей личной жизни. Последний матч для меня был очень тяжёлым. Но я хотела сыграть перед великолепной аудиторией. Хотела выйти и попробовать, но это было ошибкой.
Я всегда готова биться и испытывать давление соревнований. Но сегодня это было слишком. Я извлеку урок», — написала Азаренко в соцсетях.
В последние годы спортсменка ведёт борьбу за опеку над своим маленьким сыном. Вероятно, она говорила именно об этом.
Благодаря отказу соперницы от продолжения поединка чешская теннисистка вышла в 1/8 финала, где сразится с испанкой Паулой Бадосой, которая в третьем круге обыграла Юлию Путинцеву из Казахстана.
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