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Матс Виландер высказался о борьбе Федерера, Надаля и Джоковича за титулы ТБШ

Матс Виландер высказался о борьбе Федерера, Надаля и Джоковича за титулы ТБШ
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Семикратный победитель турниров «Большого шлема», швед Матс Виландер прокомментировал борьбу швейцарца Роджера Федерера, испанца Рафаэля Надаля и серба Новака Джоковича за титулы на турнирах «Большого шлема». Лидером по этому показателю является Надаль, у которого 21 титул ТБШ; у Федерера и Джоковича на один титул меньше.

«Мы не хотим видеть «крысиные бега», которые закончатся тем, что Рафаэль Надаль сломает ребро, Роджер Федерер будет проводить операции на теле, а Новак Джокович не сможет играть из-за вопросов вакцинации. Надеюсь, все трое вернутся на корт в добром здравии. И мне хотелось бы, чтобы все они вместе выступили хотя бы на одном турнире («Большого шлема». — Прим. «Чемпионата»). Это будет крупнейший турнир в истории профессионального тенниса», — приводит слова Виландера Eurosport.co.uk.

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