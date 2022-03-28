Лендл сравнил Маррея и «Большую тройку» с бульдогами

Иван Лендл, тренер шотландского теннисиста Энди Маррея, заявил, что его подопечный по-прежнему способен конкурировать на самом высоком уровне. В качестве примера он привёл представителей «Большой тройки» — Роджера Федерера, Рафаэля Надаля и Новака Джоковича.
«Эти ребята, словно бульдоги, у них невероятная концентрация на результате. Они хотят добиваться успеха.
У них правильный настрой. Они могут ставить перед собой невероятные цели. Если я не ошибаюсь, в ноябре Рафа говорил, что не уверен в продолжении карьеры. Он не был уверен, сможет ли вообще играть. А затем он едет и выигрывает Australian Open. Да, эти ребята способны на такое.
Для Энди лучшее покрытие — трава. К тому же многим теннисистам неудобно на ней играть. Это увеличит шансы Маррея на успех», — цитирует Лендла Express.
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