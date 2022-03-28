Александр Зверев: рад, что начинаю находить свой ритм
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Немецкий теннисист Александр Зверев прокомментировал выход в 1/8 финала турнира серии «Мастерс» в Майами (США). Он в матче третьего круга обыграл американца Маккензи Макдональда со счётом 6:2, 6:2.
«Я рад, что начинаю находить свой ритм. Доволен, что победы становятся легче. И, конечно, рад, что вышел в четвёртый круг. Теперь на турнире будет сложнее, но я готов.
В матче с Маккензи было важно играть глубоко. Это главный приоритет. Он пытается выбегать к сетке, играть агрессивно. Моей задачей было помешать ему. Задумка сработала, я рад, что иду дальше», — цитирует немца Tennis.com.
В матче четвёртого круга Зверев встретится с австралийцем Танаси Коккинакисом. Он впервые в карьере вышел в четвёртый круг турнира «Мастерс».
Новость по темеЗверев обыграл Макдональда и вышел в 1/8 финала турнира в Майами
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