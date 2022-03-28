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Ник Кирьос опубликовал пост после выхода в четвёртый круг турнира в Майами

Ник Кирьос опубликовал пост после выхода в четвёртый круг турнира в Майами
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Австралийский теннисист Ник Кирьос опубликовал новый пост в соцсетях, после того как вышел в четвёртый раунд турнира в Майами в (США). В матче третьего круга Кирьос победил представителя Италии Фабио Фоньини со счётом 6:2, 6:4.

«Горяч, как лихорадка. Вы знаете, что я один из тех, о ком говорят», — написал Ник Кирьос.

В четвёртом круге турнира в Майами Ник Кирьос встретится с итальянцем Янником Синнером, который в третьем раунде победил испанца Пабло Карреньо-Бусту.

Ежегодный турнир в Майами проходит с 23 марта по 4 апреля на покрытии «хард» и относится к серии «Мастерс». Призовой фонд мужской части состязаний составляет $ 8 584 055. Первая ракетка мира серб Новак Джокович не участвует в турнире.

Турнирная сетка
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