Ник Кирьос опубликовал пост после выхода в четвёртый круг турнира в Майами

Австралийский теннисист Ник Кирьос опубликовал новый пост в соцсетях, после того как вышел в четвёртый раунд турнира в Майами в (США). В матче третьего круга Кирьос победил представителя Италии Фабио Фоньини со счётом 6:2, 6:4.

«Горяч, как лихорадка. Вы знаете, что я один из тех, о ком говорят», — написал Ник Кирьос.

В четвёртом круге турнира в Майами Ник Кирьос встретится с итальянцем Янником Синнером, который в третьем раунде победил испанца Пабло Карреньо-Бусту.

Ежегодный турнир в Майами проходит с 23 марта по 4 апреля на покрытии «хард» и относится к серии «Мастерс». Призовой фонд мужской части состязаний составляет $ 8 584 055. Первая ракетка мира серб Новак Джокович не участвует в турнире.