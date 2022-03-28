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Бывшая пятая ракетка мира раскритиковала Азаренко, которая не доиграла матч в Майами

Бывшая пятая ракетка мира раскритиковала Азаренко, которая не доиграла матч в Майами
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Бывшая пятая ракетка мира Даниэла Гантухова подвергла критике белорусскую теннисистку Викторию Азаренко. Она не доиграла матч 3-го круга турнира WTA-1000 в Майами (США) с чешкой Линдой Фрухвиртовой. Первый сет завершился со счётом 6:2 в пользу чешской теннисистки, а во втором сете при счёте 0:3 Азаренко покинула корт. Белорусская спортсменка не стала объяснять причины.

Позднее она сообщила, что отказалась от продолжения борьбы из-за проблем личного характера. Также Виктория сказала, что ей вообще не следовало выходить на корт.

«Самое неуважительное в этом было того, как она ушла с корта, не сказав ничего, не назвав причины. Я думаю, что WTA стоит обратить внимание на подобное. На мой взгляд, это было очень неуважительно по отношению к болельщикам, судье и, самое главное, к сопернице.

Я думаю, что если Азаренко продолжит так поступать, вскоре её не будут пускать на турниры. Это было некрасиво», — цитирует Гантухову FoxSports.

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