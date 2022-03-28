16-летняя соперница Азаренко прокомментировала поведение белоруски, не доигравшей матч

Чешская теннисистка Линда Фрухвиртова прокомментировала выход в четвёртый круг турнира WTA-1000 в Майами (США). 16-летняя теннисистка вышла в следующую стадию на отказе белоруски Виктории Азаренко. Первый сет завершился со счётом 6:2 в пользу чешской теннисистки, а во втором сете при счёте 0:3 Азаренко покинула корт. Белорусская спортсменка не стала объяснять причины. Позднее она сообщила, что отказалась от продолжения борьбы из-за проблем личного характера. Также Виктория сказала, что ей вообще не следовало выходить на корт.
«Выход в четвёртый круг — невероятное событие. Я даже не знаю, что сказать. Если честно, у меня нет слов. Конечно, я не хотела, чтобы матч завершился так. Что бы ни случилось, я желаю Вике скорейшего восстановления.
Сейчас у меня уникальный момент в жизни. Я запомню его на всю жизнь», — цитирует чешку TennisHead.
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