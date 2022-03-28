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Вавринка рассказал о самочувствии перед возвращением в тур

Вавринка рассказал о самочувствии перед возвращением в тур
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Швейцарский теннисист Стэн Вавринка поделился ожиданиями от выступления на турнире «челленджер» в Марбелье (Испания). Швейцарец не выходил на корт на турнирах с марта 2021 года из-за травмы стопы. Ранее он сообщил, что планирует восстановиться к «Мастерсу» в Монте-Карло.

«За последние недели у меня были положительные изменения. Можно сказать, что сейчас всё в порядке, мне уже не так больно. Просыпаюсь и чувствую себя неплохо.

Участие в матчах — часть процесса возвращения. Они нужны, чтобы можно было войти в ритм. С того момента, как я набрал достаточно высокий уровень на тренировках, мне были нужны матчи. Только так я мог собрать воедино силы.

Я понимаю, в какой сейчас нахожусь форме. Не выхожу на корт, думая о поражении, хочу побеждать. Стараюсь бороться. Но если я потерплю поражение при игре на хорошем уровне, то это не станет катастрофой», — цитирует Вавринку Le Matin.

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