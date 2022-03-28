Кирьос: негатив пожирал меня изнутри

Австралийский теннисист Ник Кирьос рассказал о психологическом состоянии. Он ранее успешно вышел в четвёртый круг турнира серии «Мастерс» в Майами (США). По словам австралийца, наконец он чувствует себя комфортно.
«Сейчас я нахожусь в мире с собой. Во время сложных ситуаций, когда на меня сваливается большое давление, во время брейковых очков, я смотрю на мою команду и нахожу мотивацию, поддержку.
Думаю, что ранее я играл в плохом психологическом состоянии, был в стрессе, негативные эмоции влияли. Я не мог справляться с давлением, не мог справляться с негативом. Когда каждый день на тебя сваливается весь этот негатив, бывает тяжело. Всё это пожирало меня изнутри.
Но сейчас я счастлив. У меня отличная девушка, мой лучший друг здесь, в Майами. Я играю в отличный теннис», — цитирует Кирьоса UbiTennis.
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