Ким Клейстерс высказалась о 20-летней Иге Свёнтек, которая станет первой ракеткой мира

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, бельгийка Ким Клейстерс рассказала, что думает о 20-летней польской теннисистке Иге Свёнтек. 4 апреля Свёнтек официально станет первой ракеткой мира, после того как WTA исключит из рейтинга австралийку Эшли Барти, объявившую о завершении карьеры.

«Видеть, как Ига растёт как теннисистка, — для меня это так здорово. Она сосредоточена на теннисе и только на теннисе. Я восхищаюсь этим. У неё уже были хорошие результаты в прошлом, но она хочет стать ещё лучше.

Эш Барти потрясающе справлялась с этим. Считаю, Ига тоже на этом сосредоточена. Её по-прежнему очень уважают», — цитирует Клейстерс пресс-служба WTA.

В 2020 году Свёнтек в возрасте 19 лет выиграла «Ролан Гаррос».