Александр Васке назвал Роджера Федерера величайшим теннисистом всех времён

Бывший немецкий теннисист, полуфиналист двух турниров «Большого шлема» в мужском парном разряде Александр Васке поделился мнением о швейцарском теннисисте Роджере Федерере. Его он назвал «исключительным чемпионом».

«Если для кого-то Новак Джокович — величайший теннисист всех времён, то для меня это, безусловно, Роджер Федерер. В моих глазах он лучший не только тогда, когда добивается успеха, но и когда меняет всю игру.

Он сделал это впечатляющим образом. Такой элегантного стиля игры раньше не существовало. Я испытываю величайшее уважение к Роджеру не только как к игроку, но и как к личности. Роджеру всё равно, включена камера или нет. Он такой, какой он есть: дружелюбный, а не просто добрый к людям, занимающим высокие посты», — цитирует Васке German Tennis Magazine.

Федерер является 20-кратным победителем турниров «Большого шлема».