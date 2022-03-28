Испанский физиотерапевт оценил правильность оказания помощи Надалю в Индиан-Уэллсе

Испанский физиотерапевт Анхель Руис Которро прокомментировал особенности действий своего коллеги, оказывавшего помощь Рафаэлю Надалю во время финального матча турнира в Индиан-Уэллсе (США).

«То, что сделал физиотерапевт турнира — это протокол, который существует для проверки позвоночника. Рафа говорил ему, что чувствует боль и ощущение блокировки в спине, и по этой причине он активировал протокол. Грудной позвонок прикрепляется к ребру через хрящ, и это образует сустав, называемый рёберно-поперечным суставом. У него там была проблема. Да, это правда, что теперь, зная результаты анализов, понятно, что манипуляции с позвоночником противопоказаны из-за проблемы, о которой мы узнали позже (трещина ребра). То, что он сделал, могло усугубить его боль.

Когда у игрока возникает проблема и он вызывает врача, у того очень мало времени, чтобы поставить диагноз, обнаружить проблему, облегчить боль. Всего около трёх минут, но в некоторых случаях скорость не поможет, как это было у Надаля в Индиан-Уэллсе. Возможно, если бы у них было немного больше времени и с помощью другого типа более специфических манипуляций, они обнаружили бы проблему раньше и избежали бы возможного обострения.

Любой другой физиотерапевт ATP, который лечил его, на 90 процентов сделал бы так же. Рафу в финале в воскресенье лечил другой физиотерапевт, не тот, что в полуфинале. В воскресенье он положил его лицом вниз и продолжил выполнять манипуляции с позвоночником, что наводит нас на мысль, что ни физиотерапевты, ни сам Надаль понятия не имели, что проблема может исходить из ребра, и лечение, которое они ему давали, было неэффективным.

Усугубило ли это лечение травму Рафы? Неизвестно. В отчёте написано, что это из-за нагрузки. Вполне вероятно, что при повторяющихся движениях в теннисе, при прикладываемых усилиях это напряжение могло возникнуть и образовать небольшую трещину. Так может случиться, но маловероятно, что эта трещина не была создана манипуляцией. Логично было бы, что из-за этого. Что ясно, так это то, что, улучшая, не улучшили. Никто также не может гарантировать, что это повреждение было вызвано именно манипуляциями физиотерапевта. Единственное, что мы можем гарантировать — это то, что при таком диагнозе лечение, данное Рафе, было неверным», — приводит слова Которро Puntodebreak.com.