Ига Свёнтек — о первой позиции в рейтинге: я просто концентрируюсь на своей игре

Польская теннисистка Ига Свёнтек, которая в ближайшее время официально станет первой ракеткой мира, рассказала о своих ощущениях в связи с этим событием.
«Я чувствую, что нахожусь на хорошей позиции с моим теннисом, и концентрируюсь прежде всего на этом. Знаю, что рейтинг может давить, но, с другой стороны, когда я поднималась в рейтинге и только входила в топ-10 и топ-5, я чувствовала то же самое и сейчас не хочу повторения. Так что просто концентрируюсь на своей игре.
Не знаю, что будет после турнира. Уровень адреналина спадёт, и у меня будет больше времени, чтобы ещё немного об этом подумать, но пока я чувствую себя отлично. Не то чтобы это меня беспокоит, это, скорее, придаёт мне дополнительной мотивации. И это здорово», — приводит слова Свёнтек Wtatennis.com.
Напомним, в понедельник, 28 марта, Свёнтек сыграет с американкой Кори Гауфф в четвёртом круге турнира в Майами (США). Начало матча – в 22:00 мск.
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