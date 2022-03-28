Даниэль Коллинз вышла в четвертьфинал турнира в Майами, обыграв Онс Жабер
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Американская теннисистка Даниэль Коллинз обыграла представительницу Туниса Онс Жабер в четвёртом круге турнира серии WTA-1000, проходящего в Майами (США). Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:4 в пользу испанки.
Поединок продолжался один час и шесть минут. Коллинз три раза подала навылет, тогда как Жабер – дважды. Соперницы допустили по одной двойной ошибке. Даниэль реализовала 4 из 7 брейк-пойнтов, тогда как Онс – только 1 из 2.
В четвертьфинале турнира Коллинз встретится с победительницей матча между американкой Элисон Риске и японкой Наоми Осакой.
Ежегодный турнир в Майами проходит с 23 марта по 4 апреля на покрытии «хард» и относится к серии «Мастерс». Призовой фонд женской части состязаний составляет $ 8 369 455.
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