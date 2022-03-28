Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Ольховский — о выходе Медведева в 1/8 Майами: Мартинес не мог даже играть с ним на равных

Ольховский — о выходе Медведева в 1/8 Майами: Мартинес не мог даже играть с ним на равных
Комментарии

Прославленный российский теннисист Андрей Ольховский прокомментировал победу Даниила Медведева над испанцем Педро Мартинесом-Портеро (6:3, 6:4) в третьем круге турнира, проходящего в Майами (США).

«Результат закономерный. Медведев очень мало ошибался, особенно в первом сете. Соответственно, играл чисто и, когда надо, выигрывал. Класс игры сказался. Нечем было испанцу обыграть Даниила. Мартинес-Портеро не мог даже играть с ним на равных. Медведев владел инициативой. Не составляло особого труда довести матч до победы», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

Ежегодный турнир в Майами проходит с 23 марта по 4 апреля на покрытии «хард» и относится к серии «Мастерс»

Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».

Медведев — в 1/8 финала «Мастерса» в Майами! Он избежал битвы с самым неудобным соперником Медведев — в 1/8 финала «Мастерса» в Майами! Он избежал битвы с самым неудобным соперником
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022