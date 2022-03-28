Ольховский — о выходе Медведева в 1/8 Майами: Мартинес не мог даже играть с ним на равных

Прославленный российский теннисист Андрей Ольховский прокомментировал победу Даниила Медведева над испанцем Педро Мартинесом-Портеро (6:3, 6:4) в третьем круге турнира, проходящего в Майами (США).



«Результат закономерный. Медведев очень мало ошибался, особенно в первом сете. Соответственно, играл чисто и, когда надо, выигрывал. Класс игры сказался. Нечем было испанцу обыграть Даниила. Мартинес-Портеро не мог даже играть с ним на равных. Медведев владел инициативой. Не составляло особого труда довести матч до победы», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

Ежегодный турнир в Майами проходит с 23 марта по 4 апреля на покрытии «хард» и относится к серии «Мастерс»

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