Стало известно, кто поборется с Даниилом Медведевым за выход в 1/4 «Мастерса» в Майами
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22-летний американский теннисист Дженсон Бруксби пробился в четвёртый круг турнира серии «Мастерс» в Майами (США).
В матче третьего раунда Бруксби обыграл 15-го сеяного испанца Роберто Баутиста-Агута со счётом 6:3, 5:7, 6:4. Отметим, что в решающем сете Дженсон отыгрался с 0:4.
Встреча продлилась 3 часа и 1 минуту. Бруксби 8 раз подал навылет, не допускал двойных ошибок и реализовал 6 брейк-пойнтов из 12. На счету Баутиста-Агута — 2 эйса, 1 двойная ошибка и 4 реализованных брейк-пойнта из 10.
За путёвку в четвертьфинал Бруксби поборется со второй ракеткой мира россиянином Даниилом Медведевым (1).
Общий призовой фонд соревнований в Майами составил $ 8 584 055. Действующим победителем является поляк Хуберт Хуркач.
Майами (м). 3-й круг
28 марта 2022, понедельник. 18:10 МСК
Дженсон Бруксби
Д. Бруксби
Окончен
2 : 1
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Роберто Баутиста-Агут
Р. Баутиста-Агут
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