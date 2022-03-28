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Стало известно, кто поборется с Даниилом Медведевым за выход в 1/4 «Мастерса» в Майами

Стало известно, кто поборется с Даниилом Медведевым за выход в 1/4 «Мастерса» в Майами
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22-летний американский теннисист Дженсон Бруксби пробился в четвёртый круг турнира серии «Мастерс» в Майами (США).

В матче третьего раунда Бруксби обыграл 15-го сеяного испанца Роберто Баутиста-Агута со счётом 6:3, 5:7, 6:4. Отметим, что в решающем сете Дженсон отыгрался с 0:4.

Встреча продлилась 3 часа и 1 минуту. Бруксби 8 раз подал навылет, не допускал двойных ошибок и реализовал 6 брейк-пойнтов из 12. На счету Баутиста-Агута — 2 эйса, 1 двойная ошибка и 4 реализованных брейк-пойнта из 10.

За путёвку в четвертьфинал Бруксби поборется со второй ракеткой мира россиянином Даниилом Медведевым (1).

Общий призовой фонд соревнований в Майами составил $ 8 584 055. Действующим победителем является поляк Хуберт Хуркач.

Майами (м). 3-й круг
28 марта 2022, понедельник. 18:10 МСК
Дженсон Бруксби
США
Дженсон Бруксби
Д. Бруксби
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		5 6
3 		7 4
         
Роберто Баутиста-Агут
Испания
Роберто Баутиста-Агут
Р. Баутиста-Агут
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