Камельзон: со следующими соперниками в Майами Медведеву надо играть в полную силу

Заслуженный тренер России Владимир Камельзон прокомментировал шансы российского теннисиста Даниила Медведева на успешное выступление на турнире серии «Мастерс», проходящем в Майами (США).

«Если Медведев достаточно спокойно прошёл Маррея, то дальше у него и подавно не будет проблем. Победа над Мартинесом — ожидаемый результат. Следующие соперники уже — бойцы, с которыми нужно играть более-менее в полную силу. Игра с Марреем показала, что Даниил в хорошей форме — по этой причине он сейчас победил испанца с меньшими усилиями.

Медведев может играть как затяжные игры, так и сложные. Не думаю, что у Дани будут проблемы — он достаточно хорошо заряжен. Теперь к каждой игре Медведеву нужно подходить как к последней. Чем дальше игрок идёт по сетке, тем он опаснее для Дани», — сказал Камельзон в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

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