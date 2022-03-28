Собкин — о выходе Медведева в 1/8 «Мастерса» в Майами: Даня ещё не выложил все свои козыри
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Заслуженный тренер России Борис Собкин оценил победу российского теннисиста Даниила Медведева над испанцем Педро Мартинесом-Портеро в третьем круге турнира серии «Мастерс», проходящего в Майами (США).
«Нельзя сказать, что это был простой матч — испанец показал неплохую игру. При этом должен сказать, что Даня ещё не выложил на стол все свои козыри: играл с некоторым запасом. Повторюсь, победа досталась не без труда: был хороший матч за исключением одного гейма, когда Медведев проиграл свою подачу. К следующему матчу Даня подойдёт в лучших кондициях», — сказал Собкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
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