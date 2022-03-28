Дарья Савилл в трёх сетах переиграла Лючию Бронцетти на турнире в Майами

Австралийская теннисистка российского происхождения Дарья Савилл (Гаврилова) обыграла представительницу Италии Лючию Бронцетти в четвёртом круге турнира серии WTA-1000, проходящего в Майами (США). Встреча завершилась со счётом 5:7, 6:4, 7:5 в пользу Савилл.

Поединок продолжался два часа и 59 минут. Савилл четыре раза подала навылет, тогда как Бронцетти – дважды. Австралийка допустила шесть двойных ошибок, тогда как итальянка таких промахов не совершила. Дарья реализовала 6 из 11 брейк-пойнтов, тогда как Лючия – 5 из 8.

В четвертьфинале турнира Савилл встретится с победительницей матча между белоруской Александрой Саснович и швейцаркой Белиндой Бенчич.

Ежегодный турнир в Майами проходит с 23 марта по 4 апреля на покрытии «хард» и относится к серии WTA-1000. Призовой фонд женской части состязаний составляет $ 8 369 455.