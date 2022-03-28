Вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев прокомментировал выход в 1/8 финала «Мастерса» в Майами (США).

В матче третьего круга Медведев (1) со счётом 6:3, 6:4 обыграл представителя Испании Педро Мартинеса-Портеро. За выход в четвертьфинал Даниил поборется с американцем Дженсоном Бруксби.

«Я чувствовал, что должен быть сегодня более стабильным, и это принесло мне победу. Мне удалось не допускать ошибок в важные моменты, подавать ещё лучше, я играл с небольшим запасом, но мне удалось выиграть, так что я счастлив.

Когда я сделал первый брейк, мы играли старыми мячами, и на последнем розыгрыше солнце светило мне прямо в глаза, было тяжело. Затем через несколько геймов я играл без солнца и с новыми мячами, тогда было посвободнее, это мне очень помогло», — приводит слова Медведева пресс-служба ATP.