Карацев проиграл действующему чемпиону Хуркачу в третьем круге «Мастерса» в Майами

32-я ракетка мира российский теннисист Аслан Карацев не сумел пробиться в 1/8 финала турнира серии «Мастерс» в Майами (США).

В матче третьего круга Карацев (29) проиграл 10-й ракетке мира представителю Польши Хуберту Хуркачу (8) со счётом 5:7, 6:4, 3:6. Встреча продлилась 2 часа 24 минуты. Карацев 6 раз подал навылет, допустил 4 двойные ошибки и реализовал 1 брейк-пойнт из 3. На счету Хуркача — 24 эйса, 1 двойная ошибка и 2 реализованных брейк-пойнта из 4.

За право выйти в четвертьфинал турнира Хуркач сразится с победителем матча Ллойд Джордж Харрис (ЮАР) — Йосихито Нисиока (Япония, Q).

Общий призовой фонд соревнований в Майами составил $ 8 584 055. Их действующим победителем является именно Хуркач.