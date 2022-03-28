Тарпищев: у Мартинеса и шанса-то не было против Медведева
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Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал победу российского теннисиста Даниила Медведева над испанцем Педро Мартинесом-Портеро в третьем круге турнира серии «Мастерс», проходящего в Майами (США).
«Игра Мартинеса подходит под стиль Медведева. Для Даниила это был удобный соперник в силу того, что на задней линии он не представлял серьёзной опасности. Даня позиционно переигрывал соперника, тот часто неудобно подходил к мячу, потому что не успевал. Медведев имел преимущество в розыгрыше и лучше подавал. У Мартинеса и шанса-то и не было», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.
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