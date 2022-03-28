В мужской сетке «Мастерса» в Майами после 3-го круга остался лишь один россиянин
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После третьего круга в мужской сетке турнира серии «Мастерс» в Майами (США) остался лишь один россиянин. Это вторая ракетка мира Даниил Медведев.
Во втором круге потерпели поражения сразу два представителя России – Андрей Рублёв (5) и Карен Хачанов (23). Рублёв (5) во втором круге уступил австралийцу Нику Кирьосу (WC) со счётом 3:6, 0:6, а Хачанов (23) проиграл американцу Томми Полу со счётом 4:6, 6:3, 6:7 (3:7).
Сегодня, 28 марта, в третьем круге соревнований завершил своё выступление Аслан Карацев (29). Он проиграл 10-й ракетке мира, действующему чемпиону представителю Польши Хуберту Хуркачу (8) со счётом 5:7, 6:4, 3:6.
Первому сеяному Медведеву за выход в четвертьфинал турнира предстоит сразиться с американцем Дженсоном Бруксби.
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