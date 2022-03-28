Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

В мужской сетке «Мастерса» в Майами после 3-го круга остался лишь один россиянин

В мужской сетке «Мастерса» в Майами после 3-го круга остался лишь один россиянин
Комментарии

После третьего круга в мужской сетке турнира серии «Мастерс» в Майами (США) остался лишь один россиянин. Это вторая ракетка мира Даниил Медведев.

Во втором круге потерпели поражения сразу два представителя России – Андрей Рублёв (5) и Карен Хачанов (23). Рублёв (5) во втором круге уступил австралийцу Нику Кирьосу (WC) со счётом 3:6, 0:6, а Хачанов (23) проиграл американцу Томми Полу со счётом 4:6, 6:3, 6:7 (3:7).

Сегодня, 28 марта, в третьем круге соревнований завершил своё выступление Аслан Карацев (29). Он проиграл 10-й ракетке мира, действующему чемпиону представителю Польши Хуберту Хуркачу (8) со счётом 5:7, 6:4, 3:6.

Первому сеяному Медведеву за выход в четвертьфинал турнира предстоит сразиться с американцем Дженсоном Бруксби.

Медведев — в 1/8 финала «Мастерса» в Майами! Он избежал битвы с самым неудобным соперником Медведев — в 1/8 финала «Мастерса» в Майами! Он избежал битвы с самым неудобным соперником
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022