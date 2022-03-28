Тарпищев объяснил, почему Карацев проиграл Хуркачу и вылетел с «Мастерса» в Майами

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал поражение Аслана Карацева в третьем круге турнира серии «Мастерс» в Майами (США).

Карацев (29) проиграл 10-й ракетке мира представителю Польши Хуберту Хуркачу (8) со счётом 5:7, 6:4, 3:6.

«Карацев играет в современный теннис. К сожалению, Аслан сам допускает очень много обидных ошибок. Сегодня он играл не хуже Хуркача, но ему не хватает чистоты в игре. Карацев старается играть в корте — это правильно. За счёт этого он достигает результата, но допускает много невынужденных ошибок. Хуркачу Карацев проиграл не по игре, а из-за своих же ошибок», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

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