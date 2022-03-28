Шамиль Тарпищев оценил соперника Даниила Медведева в 1/8 «Мастерса» в Майами

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев высказался о сопернике второй ракетки мира россиянина Даниила Медведева (1) в матче 1/8 финала турнира серии «Мастерс» в Майами (США). Им стал 22-летний американский теннисист Дженсон Бруксби.

«Бруксби я видел мало, поэтому тяжело делать выводы. Знаю, что он играет быстро, амбициозный и по-спортивному наглый теннисист. Потенциально Бруксби сильный игрок в будущем», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

Общий призовой фонд соревнований в Майами составил $ 8 584 055. Действующим победителем является польский теннисист Хуберт Хуркач, который ранее обыграл россиянина Аслана Карацева. Таким образом, в борьбе за титул из россиян остался лишь Медведев.