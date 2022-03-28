Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Наоми Осака вышла в четвертьфинал турнира в Майами, переиграв Элисон Риске

Наоми Осака вышла в четвертьфинал турнира в Майами, переиграв Элисон Риске
Комментарии

Японская теннисистка Наоми Осака выиграла у хозяйки корта Элисон Риске в четвёртом круге турнира серии WTA-1000, проходящего в Майами (США). Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:4 в пользу Осаки.

Поединок продолжался один час и 31 минуту. Осака семь раз подала навылет, тогда как Риске – восемь. Японка лишь однажды допустила два подряд промаха на подаче, тогда как американка допустила три двойных ошибки. Наоми реализовала 3 из 12 брейк-пойнтов, тогда как Элисон – 1 из 8.

В четвертьфинале турнира Осака встретится с ещё одной американкой Даниэль Коллинз.

Ежегодный турнир в Майами проходит с 23 марта по 4 апреля на покрытии «хард» и относится к серии WTA 1000. Призовой фонд женской части состязаний составляет $ 8 369 455.

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022