Наоми Осака вышла в четвертьфинал турнира в Майами, переиграв Элисон Риске

Японская теннисистка Наоми Осака выиграла у хозяйки корта Элисон Риске в четвёртом круге турнира серии WTA-1000, проходящего в Майами (США). Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:4 в пользу Осаки.

Поединок продолжался один час и 31 минуту. Осака семь раз подала навылет, тогда как Риске – восемь. Японка лишь однажды допустила два подряд промаха на подаче, тогда как американка допустила три двойных ошибки. Наоми реализовала 3 из 12 брейк-пойнтов, тогда как Элисон – 1 из 8.

В четвертьфинале турнира Осака встретится с ещё одной американкой Даниэль Коллинз.

Ежегодный турнир в Майами проходит с 23 марта по 4 апреля на покрытии «хард» и относится к серии WTA 1000. Призовой фонд женской части состязаний составляет $ 8 369 455.