«Мне нечего терять». Бруксби высказался о предстоящем матче с Медведевым в Майами

21-летний американский теннисист Дженсон Бруксби прокомментировал трудовую победу в матче с испанцем Роберто Баутиста-Агутом (15) в третьем круге «Мастерса» в Майами (США). Встреча завершилась со счётом 6:3, 5:7, 6:4. Отметим, что в решающем сете Дженсон отыгрался с 0:4.

«Счастлив пройти через это испытание. Думаю, что сегодняшний матч прошёл лучше предыдущего. Он всё ещё был нестабильным, но, думаю, обычно в такой ситуации я бы мысленно выключился из игры. Но я действительно остался, проявил силу духа, боролся до конца и добился своего.

Я плохо начал третий сет из-за нехватки энергии, это привело к большим неприятностям. Но рад, что сумел переломить ход игры», — приводит слова Бруксби пресс-служба ATP.

За право выйти в четвертьфинал домашнего турнира Бруксби сразится со второй ракеткой мира россиянином Даниилом Медведевым (1).

«Мне нечего терять. Я приобрёл большую веру в себя», — сказал американец о предстоящем поединке.