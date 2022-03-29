Ким Клейстерс резко высказалась о поражении Эммы Радукану
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Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, бельгийка Ким Клейстерс резко высказалась о поражении чемпионки US Open – 2021 19-летней британки Эммы Радукану на старте турнира категории WTA-1000 в Майами (США).
Напомним, во втором круге Радукану проиграла чешке Катержине Синяковой со счётом 6:3, 4:6, 5:7.
«Мы уже видели, как другие люди делали шаг назад и говорили: «О, я выиграла турнир «Большого шлема», да, я сделала это. Приходят спонсоры, со мной обращаются как с принцессой, куда бы я ни пошла. Но если ты выигрывала турниры «Большого шлема» или была первой ракеткой мира, ты всё равно не должна относиться к людям иначе», — приводит слова Клейстерс Eurosport.uk.
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