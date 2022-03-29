Карлос Алькарас вышел в четвёртый круг турнира в Майами, обыграв Марина Чилича

Испанец Карлос Алькарас взял верх над представителем Хорватии Марином Чиличем в третьем круге турнира серии «Мастерс», проходящего в Майами (США). Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:4 в пользу Алькараса.

Матч продолжался один час и 34 минуты. Оба соперника по два раза подали навылет и допустили по одной двойной ошибке. Алькарас реализовал два из девяти брейк-пойнтов, тогда как Чилич – ноль после единственной попытки.

В следующем круге турнира Алькарас встретится с победителем матча между греком Стефаносом Циципасом и австралийцем Алексом де Минором.

Ежегодный турнир в Майами проходит с 23 марта по 4 апреля на покрытии «хард» и относится к серии «Мастерс». Призовой фонд мужской части состязаний составляет $ 8 584 055. Первая ракетка мира серб Новак Джокович не участвует в турнире.