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Карлос Алькарас вышел в четвёртый круг турнира в Майами, обыграв Марина Чилича

Карлос Алькарас вышел в четвёртый круг турнира в Майами, обыграв Марина Чилича
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Испанец Карлос Алькарас взял верх над представителем Хорватии Марином Чиличем в третьем круге турнира серии «Мастерс», проходящего в Майами (США). Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:4 в пользу Алькараса.

Матч продолжался один час и 34 минуты. Оба соперника по два раза подали навылет и допустили по одной двойной ошибке. Алькарас реализовал два из девяти брейк-пойнтов, тогда как Чилич – ноль после единственной попытки.

В следующем круге турнира Алькарас встретится с победителем матча между греком Стефаносом Циципасом и австралийцем Алексом де Минором.

Ежегодный турнир в Майами проходит с 23 марта по 4 апреля на покрытии «хард» и относится к серии «Мастерс». Призовой фонд мужской части состязаний составляет $ 8 584 055. Первая ракетка мира серб Новак Джокович не участвует в турнире.

Майами (м). 3-й круг
28 марта 2022, понедельник. 22:15 МСК
Марин Чилич
Хорватия
Марин Чилич
М. Чилич
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		4  
6 		6  
         
Карлос Алькарас
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
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