Кирьос: а почему все теннисисты-пенсионеры внезапно решили высказаться о наших звёздах?

Австралийский теннисист Ник Кирьос раскритиковал экс-теннисистов за резкие высказывания в адрес чемпионки US Open – 2021 19-летней британки Эммы Радукану.

«А почему все теннисисты-пенсионеры внезапно решили высказать своё мнение по поводу наших звёзд? Я люблю Роддика и согласен, что нам всем нужно немного остыть в плане ракеток и всего такого. Но, боже, я прочитал статью, где экс-теннисистка что-то говорит о Радукану — без обид, но Эмма уже сейчас гораздо более известна», — написал Кирьос в своём «твиттере».

Ранее бывшая первая ракетка мира, американец Энди Роддик записал видеоурок по безопасному швырянию ракеток и мячей для действующих теннисистов в связи с участившимися вспышками агрессии во время матчей. Кирьос на турнире в Индиан-Уэллсе чуть не попал ракеткой в болбоя.