Медведев сыграет с Бруксби в 1/8 финала турнира в Майами вторым запуском

Стало известно, ориентировочное время начала матча четвёртого круга турнира в Майами между российским теннисистом Даниилом Медведевым и американцем Дженсоном Бруксби.

Матч 1/8 финала между Медведевым и Бруксби поставили на 29 мая вторым запуском на центральном корте. Медведев выступит после матча немца Александра Зверева с австралийцем Танаси Коккинакисом. Согласно расписанию, ориентировочное время начала матча Медведева – 20:30 мск.

Напомним, в матче третьего круга Медведев со счётом 6:3, 6:4 обыграл представителя Испании Педро Мартинеса-Портеро.

Общий призовой фонд турнира в Майами составил $ 8 584 055. Действующим победителем соревнований является поляк Хуберт Хуркач.

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