Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Медведев сыграет с Бруксби в 1/8 финала турнира в Майами вторым запуском

Медведев сыграет с Бруксби в 1/8 финала турнира в Майами вторым запуском
Комментарии

Стало известно, ориентировочное время начала матча четвёртого круга турнира в Майами между российским теннисистом Даниилом Медведевым и американцем Дженсоном Бруксби.

Матч 1/8 финала между Медведевым и Бруксби поставили на 29 мая вторым запуском на центральном корте. Медведев выступит после матча немца Александра Зверева с австралийцем Танаси Коккинакисом. Согласно расписанию, ориентировочное время начала матча Медведева – 20:30 мск.

Напомним, в матче третьего круга Медведев со счётом 6:3, 6:4 обыграл представителя Испании Педро Мартинеса-Портеро.

Общий призовой фонд турнира в Майами составил $ 8 584 055. Действующим победителем соревнований является поляк Хуберт Хуркач.

Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».

Медведев — в 1/8 финала «Мастерса» в Майами! Он избежал битвы с самым неудобным соперником Медведев — в 1/8 финала «Мастерса» в Майами! Он избежал битвы с самым неудобным соперником
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022