Видеообзор победы Даниила Медведева в 1/16 финала турнира в Майами

Вторая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев вышел в четвёртый круг турнира в Майами. В рамках 1/18 финала Медведев обыграл представителя Испании Педро Мартинеса-Портеро со счётом 6:3, 6:4.
Видеообзор матча Медведев — Мартинеса-Портеро.
Ранее стало известно, что матч 1/8 финала между Медведевым и американцем Дженсоном Бруксби поставили на 29 марта вторым запуском на центральном корте. Медведев выступит после матча немца Александра Зверева с австралийцем Танаси Коккинакисом. Согласно расписанию, ориентировочное время начала матча Медведева – 20:30 мск.
Общий призовой фонд турнира в Майами составляет $ 8,5 млн. Действующим победителем соревнований является поляк Хуберт Хуркач.
Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».
- 29 марта 2022
-
03:13
-
02:40
-
00:23
-
00:11
-
00:08
-
00:04
- 28 марта 2022
-
23:39
-
22:59
-
22:46
-
22:38
-
22:24
-
22:19
-
22:15
-
22:13
-
21:58
-
21:51
-
21:43
-
21:38
-
21:30
-
21:22
-
21:11
-
21:10
-
21:01
-
20:34
-
20:18
-
19:32
-
18:38
-
18:22
-
17:00
-
16:24
-
15:44
-
14:59
-
14:50
-
14:30
-
13:55