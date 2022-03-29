Видеообзор победы Даниила Медведева в 1/16 финала турнира в Майами

Вторая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев вышел в четвёртый круг турнира в Майами. В рамках 1/18 финала Медведев обыграл представителя Испании Педро Мартинеса-Портеро со счётом 6:3, 6:4.

Видеообзор матча Медведев — Мартинеса-Портеро.

Ранее стало известно, что матч 1/8 финала между Медведевым и американцем Дженсоном Бруксби поставили на 29 марта вторым запуском на центральном корте. Медведев выступит после матча немца Александра Зверева с австралийцем Танаси Коккинакисом. Согласно расписанию, ориентировочное время начала матча Медведева – 20:30 мск.

Общий призовой фонд турнира в Майами составляет $ 8,5 млн. Действующим победителем соревнований является поляк Хуберт Хуркач.

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