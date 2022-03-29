Турнир в Майами теперь проходит без россиянок

Российская теннисистка Вероника Кудерметова не смогла выйти в четвертьфинал турнира в Майами на стадии 1/8 финала. Она уступила представительнице Чехии Петре Квитовой со счётом 6:7 (5:7), 4:6. Таким образом, все российские спортсменки вылетели из соревнования.



Большинство теннисисток не сумели пройти своих соперников во втором круге турнира. Людмила Самсонова проиграла Мэдисон Бренгл 4:6, 0:6. Екатерина Александрова уступила Виктории Азаренко 4:6, 6:2, 6:7. Дарья Касаткина потерпела поражение от Александры Саснович 6:7,4:6. Анна Калинская снялась с турнира из-за травмы левой руки. В матче 3-го круга Калинская должна была встретиться с итальянкой Лючией Бронцетти. Вера Звонарёва проиграла Даниэль Коллинз 1:6, 4:6 в третьем круге.



Турнир в Майами проходит с 23 марта по 4 апреля на покрытии «хард» и относится к серии «Мастерс». Призовой фонд женской части состязаний составляет $ 8 369 455.

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