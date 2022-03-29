Алекс Корретха поделился мнением о Новаке Джоковиче

Двукратный финалист «Ролан Гаррос», бывшая вторая ракетка мира, испанец Алекс Корретха рассказал, что думает о 20-кратном победителе турниров «Большого шлема», лидере мирового рейтинга, сербе Новаке Джоковиче.

«Со всем тем, что случилось с ним в последние годы, с US Open 2020 года, с прошлогодним финалом, который он проиграл, с ситуацией в Австралии в этом году… Он силён как никогда!

Я искренне восхищаюсь им! Потому что он говорит то, что думает. Он не говорит правильные вещи только для того, чтобы люди любили его. Можно соглашаться или нет с его образом мышления, но нельзя критиковать его за постоянство в своих принципах», — приводит слова Корретхи Telegraf.

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