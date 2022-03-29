Наоми Осака отреагировала на идею Стефаноса Циципаса о пятисетовых женских матчах на ТБШ

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира японка Наоми Осака оценила идею греческого теннисиста Стефаноса Циципаса. Ранее Циципас предложил, чтобы женщины на фоне выравнивания призовых на турнирах «Большого шлема» играли пятисетовые матчи, то есть чтобы для победы нужно было выиграть три сета.

«А он что, хочет играть девятисетовые матчи? Если он хочет удлинить мои матчи, я удлиню его.

Не знаю. Мне кажется, это изменило бы структуру тенниса. Люди начнут иначе тренироваться и так далее. Возможно, на введение изменений потребуется много времени. Мужчина, который говорит о женском спорте… Я не думаю, что его идея пройдёт», — приводит слова Осаки Ubitennis.

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