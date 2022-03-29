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Ольховский рассказал, как надо играть Медведеву, чтобы одолеть Бруксби в 1/8 финала Майами

Ольховский рассказал, как надо играть Медведеву, чтобы одолеть Бруксби в 1/8 финала Майами
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Двукратный чемпион турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский дал совет второй ракетке мира, россиянину Даниилу Медведеву перед его матчем с Дженсоном Бруксби в четвёртом круге турнира в Майами (США). Матч Медведев — Бруксби состоится сегодня, 29 марта.

«Бруксби ещё на Australian Open показал себя с очень хорошей стороны. Подаёт, идёт к сетке, здесь всё зависит от Даниила. Если будет играть так же без ошибок, то шансы победить очень хорошие.

С Бруксби самое главное — это держать свою подачу, выигрывать все свои очки. Соперник будет бежать вперёд, подача будет с выходом к сетке. Важно от себя не допускать ошибок», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Турнирная сетка
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