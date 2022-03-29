Матс Виландер высказался о новой травме Рафаэля Надаля

Семикратный победитель турниров «Большого шлема» Матс Виландер прокомментировал ситуацию, в которой оказался 21-кратный чемпион ТБШ, третья ракетка мира, испанец Рафаэль Надаль. Ранее Надаль сообщил о стрессовом переломе ребра, из-за которого пропустит от 4 до 6 недель.

«В идеальном мире я бы подумал, что после победы на турнире в Акапулько он не собирается играть в Индиан-Уэллсе или в Майами. Он отдохнул бы от турниров около месяца, а затем вернулся бы к нормальному расписанию во время грунтового сезона. Думаю, он слишком сильно напрягал своё тело.

Но Рафа Надаль так любит теннис, что всегда настроен выйти на корт, когда хорошо себя чувствует. Рафа играет, пока не травмируется, потом уезжает домой, восстанавливается и играет снова. Потом опять нагружает себя так, что получает травму. Уезжает домой, восстанавливается — и по новой. Это его карьера», — приводит слова Виландера Tennis Head.