Элина Свитолина не сыграет за сборную Украины в ближайшем матче Кубка Билли Джин Кинг

Экс третья ракетка мира украинская теннисистка Элина Свитолина сделала объявление касательно своих дальнейших выступлений.
«Последние пару месяцев для меня были очень сложными – не только психологически, но и физически. Довольно долгое время у меня были проблемы со спиной. Боль не позволяла мне максимально хорошо готовиться к турнирам.
Но я с невероятной болью в сердце наблюдала, что происходит в моей родной Украине и с какой смелостью и мужеством украинский народ защищает нашу страну, и это придало мне сил для того, чтобы бороться на корте. Однако теперь организм не справляется, и мне нужен отдых.
С сожалением объявляю, что пропущу Кубок Федерации и несколько моих любимых турниров в Европе. Но уверена, что мы скоро увидимся! Спасибо за поддержку в этот сложный период», — написала Свитолина в своих социальных сетях.
Таким образом, Свитолина не выступит за сборную Украины в матче квалификации Кубка Билли Джин Кинг с США, который пройдёт с 15 по 16 апреля.
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