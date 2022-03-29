Стэн Вавринка проиграл первый официальный матч после годового отсутствия

Трёхкратный победитель турниров «Большого шлема» швейцарский теннисист Стэн Вавринка провёл первый официальный матч после года отсутствия в туре.

Вавринка (WC) стартовал на грунтовом турнире серии «челленджер» в Марбелье (Испания). В 1/16 финала Стэн проиграл представителю Швеции Элиасу Имеру (131-я ракетка мира) со счётом 2:6, 4:6. Примечательно, что во второй партии швейцарец вёл с двумя брейк-пойнтами, но проиграл пять геймов подряд.

Поединок продлился 1 час 34 минуты. Вавринка 3 раза подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 4. На счету Имера — 1 эйс и 5 реализованных брейк-пойнтов из 11.

В данный момент Вавринка занимает 232-ю строчку в рейтинге ATP. 37-летний теннисист планирует принять участие в «Мастерсе» в Монте-Карло (Монако), который пройдёт с 10 по 17 апреля.

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