Кайли Маккензи подала в суд на USTA из-за сексуальных домогательств внутри организации

23-летняя американская теннисистка Кайли Маккензи подала иск в окружной суд США против Ассоциации тенниса США (USTA), сообщает The New York Times. Спортсменка обвиняет организацию в бездействии и отсутствии защиты прав женщин.
Ранее суд провёл расследование о сексуальных домогательствах к Маккензи со стороны тренера Анибала Арандо в учебном центре USTA. Оно доказало, что в 2018 году, когда Кайли было 19 лет, специалист домогался до теннисистки. SafeSport отстранил Аранду от тренерской работы на два года и назначил ему испытательный срок ещё в два года. Арандо по ходу следствия отрицал все обвинения.
Адвокаты девушки утверждают, что ещё до инцидента с Маккензи в 2015 году Арандо домогался до одной из сотрудниц, но USTA не стала проводить расследование. Это произошло в одном из клубов Нью-Йорка, однако женщина умолчала о происшествии.
После того как стало известно о деле Маккензи, сотрудница USTA дала показания следствию, где призналась, что пожалела, что не рассказала о домогательствах ранее.
На данный момент USTA отказывается комментировать иск Маккензи.
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