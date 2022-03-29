Чемпион US Open — 2020 Доминик Тим провёл первый матч за 9 месяцев

Победитель Открытого чемпионата США 2020 года, бывшая третья ракетка мира австриец Доминик Тим официально вернулся в тур после долгого отсутствия.

Тим не выходил на корт 9 месяцев. Последний официальный матч он провёл в конце июня 2021 года, тогда он снялся с матча первого круга на турнире в Мальорке (Испания) из-за травмы запястья.

Тим (1) стартовал на грунтовом турнире серии «челленджер» в Марбелье (Испания). В 1/16 финала Доминик уступил представителю Аргентины Педро Качину (228-я ракетка мира) со счётом 3:6, 4:6. Встреча продлилась 1 час 22 минуты. Тим ни разу не подал навылет, допустил 4 двойные ошибки и реализовал 1 брейк-пойнт из 7. На счету его соперника — 1 эйс и 3 реализованных брейк-пойнта из 4.

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