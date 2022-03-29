Шестая ракетка мира Маттео Берреттини перенёс операцию на руке

Шестая ракетка мира итальянский теннисист Маттео Берреттини перенёс операцию на правой руке. Ранее итальянец снялся из-за неё с турнира серии «Мастерс» в Майами (США).

«Моя команда и я тесно общались с врачами с того момента, как я снялся с «Мастерса» в Майами из-за травмы правой руки. После многочисленных сканирований и оценок мы вместе решили, что небольшая операция – лучшее решение для дальнейшего быстрого и полноценного восстановления», — написал Берреттини в своих социальных сетях.