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Зверев обыграл Коккинакиса и вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Майами

Зверев обыграл Коккинакиса и вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Майами
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Четвёртая ракетка мира немец Александр Зверев вышел в четвертьфинал турнира серии «Мастерс» в Майами (США).

В матче четвёртого круга Зверев (2) обыграл представителя Австралии Танаси Коккинакиса (Q) со счётом 6:4, 6:4. Встреча продлилась 1 час 32 минуты. Зверев 4 раза подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 8. На счету Коккинакиса — 8 эйсов, 3 двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта.

За путёвку в полуфинал соревнований Зверев сразится с представителем Норвегии Каспером Руудом (6).

Общий призовой фонд соревнований в Майами составил $ 8 584 055. Действующим победителем является поляк Хуберт Хуркач. Из россиян в текущем розыгрыше остался лишь Даниил Медведев (1).

Майами (м). 4-й круг
29 марта 2022, вторник. 19:10 МСК
Танаси Коккинакис
Австралия
Танаси Коккинакис
Т. Коккинакис
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		4  
6 		6  
         
Александр Зверев
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
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