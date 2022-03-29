Зверев обыграл Коккинакиса и вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Майами
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Четвёртая ракетка мира немец Александр Зверев вышел в четвертьфинал турнира серии «Мастерс» в Майами (США).
В матче четвёртого круга Зверев (2) обыграл представителя Австралии Танаси Коккинакиса (Q) со счётом 6:4, 6:4. Встреча продлилась 1 час 32 минуты. Зверев 4 раза подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 8. На счету Коккинакиса — 8 эйсов, 3 двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта.
За путёвку в полуфинал соревнований Зверев сразится с представителем Норвегии Каспером Руудом (6).
Общий призовой фонд соревнований в Майами составил $ 8 584 055. Действующим победителем является поляк Хуберт Хуркач. Из россиян в текущем розыгрыше остался лишь Даниил Медведев (1).
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