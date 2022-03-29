Даниил Медведев — Дженсон Бруксби: текстовая онлайн-трансляция 1/8 «Мастерса» в Майами

Сегодня, 29 марта, вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев поборется за выход в четвертьфинал турнира серии «Мастерс» в Майами (США). Его соперником в четвёртом круге станет 21-летний американец Дженсон Бруксби. Поединок поставлен вторым запуском на Центральном корте после игры Танаси Коккинакиса с Александром Зверевым и начнётся не ранее 21:05 мск.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Даниил Медведев — Дженсон Бруксби в 1/8 «Мастерса» в Майами.

Ранее в карьере Медведев ни разу не встречался с Бруксби в официальных матчах. По ходу соревнований в Майами Даниил обыграл британца Энди Маррея (WC) и испанца Педро Мартинеса-Портеро.

Общий призовой фонд соревнований в Майами составил $ 8 584 055. Действующим победителем является поляк Хуберт Хуркач.