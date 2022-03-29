«Ощущение, что там трава, а здесь — грунт». Кирьос по ходу матча критикует хард в Майами

Австралийский теннисист Ник Кирьос эмоционально критикует покрытие по ходу матча 1/8 финала турнира серии «Мастерс» в Майами (США).

Кирьос борется за выход в четвертьфинал соревнований с 11-й ракеткой мира итальянцем Янником Синнером. В данный момент Синнер выиграл первый сет на тай-брейке со счётом 7:3.

«Это совершенно другой корт. Кто-нибудь мог уведомить игроков о том, что здесь совершенно разные покрытия, до начала турнира? Типа: «Эй, ребята, по какой-то странной причине они разные». Ощущение, что там трава, а здесь — грунт. Что за шутки?» — прокричал Кирьос по ходу матча.

Предыдущий матч Кирьос провёл на Центральном корте, а встреча с Синнером проходит на Grandstand. На Центральном корте в данный момент проходит матч россиянина Даниила Медведева (1) с американцем Дженсоном Бруксби.