Кирьос призвал уволить весь судейский корпус «Мастерса» в Майами. Его оштрафовали на гейм

Австралийский теннисист Ник Кирьос призвал уволить весь судейский корпус «Мастерса» в Майами (США). Это случилось после того, как по ходу розыгрыша в матче с 11-й ракеткой мира итальянцем Янником Синнером у судьи на вышке Карлоса Бернардеса сработала рация. Розыгрыш пришлось переигрывать.
«Это просто бред. Всех нужно уволить. Четвёртый круг Майами, одного из крупнейших турниров в мире, и вы ни хрена не умеете. Не умеете пользоваться рацией. Всех нужно уволить. Уволить всех, кто работает на турнире, и начать с нуля», — прокричал Кирьос.
Судья призвал теннисиста успокоиться. Позднее он срывался на болельщиков и получил от судьи предупреждение за брань. Однако это не остановило Ника.
В итоге по окончании первого сета (Кирьос проиграл его со счётом 6:7 (3:7) судья оштрафовал Ника на гейм. Синнер при этом никак не реагирует на поведение соперника.
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