Янник Синнер обыграл Ника Кирьоса в 1/8 финала «Мастерса» в Майами

11-я ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер вышел в четвертьфинал турнира серии «Мастерс» в Майами (США).

В матче четвёртого круга Синнер (9) обыграл австралийского теннисиста Ника Кирьоса (WC) со счётом 7:6 (7:3), 6:3. Встреча продлилась 1 час 40 минут. Синнер 8 раз подал навылет, допустил 5 двойных ошибок и реализовал 1 брейк-пойнт из 3. На счету Кирьоса — 7 эйсов и 4 двойные ошибки.

Отметим, что по ходу матча Кирьос получил несколько предупреждений от судьи на вышке, а во втором сете Ника оштрафовали на гейм за неподобающее поведение.

В следующем раунде Синнер встретится с победителем матча Франсиско Серундоло (Аргентина) – Фрэнсис Тиафо (США, 28).

Общий призовой фонд соревнований в Майами составил $ 8 584 055. Действующим победителем является поляк Хуберт Хуркач, обыгравший именно Синнера в финале 2021 года.