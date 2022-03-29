Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Александр Зверев после Майами обойдёт Рафаэля Надаля и вновь станет третьей ракеткой мира

Александр Зверев после Майами обойдёт Рафаэля Надаля и вновь станет третьей ракеткой мира
Комментарии

Немецкий теннисист Александр Зверев вернётся на третью позицию в рейтинге ATP по итогам турнира серии «Мастерс» в Майами (США).

Ранее Зверев (2) вышел в четвертьфинал соревнований, обыграв австралийца Танаси Коккинакиса со счётом 6:4, 6:4. За выход в полуфинал он поборется с норвежцем Каспером Руудом (6).

Таким образом, в рейтинг Александра уже точно добавится 170 очков (7 195 очков). Это позволит немцу обойти 21-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» испанца Рафаэля Надаля, на счету которого 7 115 очков, и вновь стать третьей ракеткой мира.

Отметим, что у Надаля после «Мастерса» в Индиан-Уэллсе (США) обнаружили трещину в ребре. Он пропустит от 4 до 6 недель. Однако на турнире в Майами Надаль играть не собирался ещё до травмы.

«Сколько можно кидаться ракетками!» Острая реакция на вспышки гнева теннисистов «Сколько можно кидаться ракетками!» Острая реакция на вспышки гнева теннисистов
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022