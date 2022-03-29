Александр Зверев после Майами обойдёт Рафаэля Надаля и вновь станет третьей ракеткой мира
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Немецкий теннисист Александр Зверев вернётся на третью позицию в рейтинге ATP по итогам турнира серии «Мастерс» в Майами (США).
Ранее Зверев (2) вышел в четвертьфинал соревнований, обыграв австралийца Танаси Коккинакиса со счётом 6:4, 6:4. За выход в полуфинал он поборется с норвежцем Каспером Руудом (6).
Таким образом, в рейтинг Александра уже точно добавится 170 очков (7 195 очков). Это позволит немцу обойти 21-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» испанца Рафаэля Надаля, на счету которого 7 115 очков, и вновь стать третьей ракеткой мира.
Отметим, что у Надаля после «Мастерса» в Индиан-Уэллсе (США) обнаружили трещину в ребре. Он пропустит от 4 до 6 недель. Однако на турнире в Майами Надаль играть не собирался ещё до травмы.
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