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Даниилу Медведеву осталась одна победа для возвращения на вершину рейтинга ATP

Даниилу Медведеву осталась одна победа для возвращения на вершину рейтинга ATP
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Чемпион US Open – 2021 российский теннисист Даниил Медведев находится в одной победе до возвращения на первое место в рейтинге ATP.

Для этого Даниилу необходимо выйти в полуфинал «Мастерса» в Майами (США). Ранее россиянину удалось пробиться в четвертьфинал соревнований, обыграв 21-летнего американца Дженсона Бруксби со счётом 7:5, 6:1.

Первой ракеткой мира сейчас является серб Новак Джокович, пропускающий американские турниры из-за проблем со въездом в страну. После победы Медведева в 1/8 финала Майами россиянин отстаёт от серба (8.420) всего на 10 очков (8.410). Соответственно, победа в полуфинале гарантирует Даниилу звание первой ракетки мира.

За право выйти в полуфинал Майами Медведев сразится с победителем матча Ллойд Джордж Харрис (ЮАР) – действующий чемпион Хуберт Хуркач (Польша, 8).

Медведеву осталась одна победа до 1-го места в рейтинге ATP! Он уже в 1/4 финала Майами Медведеву осталась одна победа до 1-го места в рейтинге ATP! Он уже в 1/4 финала Майами
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